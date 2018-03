Nyt Femern-projekt kludder - er årsag til ny udskydelse

Torsdag 22. marts 2018 kl. 16:34Tunnelforbindelsen i Østersøen mellem Danmark og Tyskland, det såkaldte Femern-projekt er nu løbet ind i ny kludder, og det må udskydes igen. Denne gang er problemet manglende godkendelser i Tyskland. Disse var ventet til sommer, men vil nu tidligst foreligge ved årets udgang - hvis...Ifølge tyske oplysninger er årsagen, at Femern A/S først nu har afleveret de sidste oplysninger/dokumenter.Imens der ventes på tyskerne, bruges der masser af penge på projektet i Danmark. Man kommer blot ingen steder - i alle tilfælde ikke under vandet til Tyskland. Men det bliver vel muligt en dag?