Politifolk dømt for at modtage bestikkelse fra milliardær

Torsdag 22. marts 2018 kl. 13:042 nordsjællandske politifolk på 57-64 år er af Østre Landsret idømt betingede fængselstraffe på 20 dage for at have modtaget bestikkelse fra den danske milliardær Karsten Ree (tidligere ejer af den Blå Avis). De var i første omgang af straffesagen frikendt af byretten i Helsingør.Politifolkene havde ifølge tiltalen modtaget værdifulde rejser (til 26.000 kr.) til Afrika, hvor de havde nydt livet på milliardærens regning. De 2 betjente nægtede sig skyldige og henviste til, at rejserne fandt sted længe efter, at efterforskning mod Karsten Ree i en straffesag var afsluttet. Nu er de altså dømt og en ny plet sat på politiet.