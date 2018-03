Områder uden elektricitet et halvt år efter stormvejr

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. marts 2018 kl. 10:07Det er ikke bare lutter idyl og varme sandstrande i det caribiske ø-rige Puerto Rico ud for den amerikanske østkyst. Nu et halvt år efter stormvejr har områder i landet stadig ingen elektricitet. Orkaner og tyfoner hærgede i efteråret hele kontinentet og anrettede store skader.Hos mange blev huse og anden ejendom totalt raseret, og elektriciteten forsvandt som en af følgerne. Den del af døgnet, hvor der ikke er daglys, er beboerne endnu henvist til at leve i totalt mørke - kun afbrudt af lidt lys fra ildsteder, stearinlys og lignende. Det ligner ikke, men er 2018.