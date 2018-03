Præsident går af efter anklager i stemme-køb skandale

Onsdag 21. marts 2018 kl. 22:27Sydamerikanske Perus præsident Pedro Pablo Kuczynski (79 år) har meddelt sin tilbagetræden efter, at han er blevet anklaget for delagtighed i en stemme-køb skandale. Han nåede at bestride præsidentposten i mindre end 2 år. Tidligere var han et enkelt år landets premierminister.Pedro Pablo Kuczynski kunne se frem til en rigsret sag, som parlamentet ville tage stilling til i morgen.