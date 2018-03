Prisen på penge på vej op

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 21. marts 2018 kl. 21:20De sidste 10 års økonomiske "krise" er slut. Prisen på penge er på vej op. Den har længe været holdt kunstigt nede for indlånene, mens udlånrenten ikke har fulgt trop. At renten vil stige dokumenteres af en amerikansk rentestigning i dag med samtidig besked om, at kontinentets økonomi er på rette vej.Danmark har nu i 5 år holdt renten helt i bund, og det har bankerne benyttet sig af. Snuppet indlånrenterne fra kunderne, endog ladet nogen betale for at have penge i banken. Mens udlånkunderne uændret har betalt høje priser.I kølvandet af den amerikanske rentestigning må der ventes en tilsvarende udvikling i Europa, og inden for 1-2 år igen mere kendte renteniveauer.