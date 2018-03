Kniv-overfald på 3 personer - 8 anholdt for mordforsøg

Onsdag 21. marts 2018 kl. 15:08Det var meget mere omfattende end de første meldinger om kniv-overfald i et shoppingcenter i Humlebæk 10 km syd for nordsjællandske Helsingør i aftes. Ialt 3 personer blev overfaldet, og efterfølgende anholdtes 8, der er sigtet for mordforsøg. Bare brutalt.Overfaldene var øjensynligt led i et større opgør imellem bande-medlemmer. De kvæstede befinder sig alle udenfor livfare i dag.