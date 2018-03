Luftens rebel mangler penge efter år med underskud

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. marts 2018 kl. 23:34Det norske luftfartselskab Norwegian mangler penge og er i indeværende døgn ifærd med en aktietegning, som skal skaffe 1 milliard kr. i ny kapital. Men samtidig skal man have skabt en situation, hvor flyene tjener penge. Det har ikke været tilfældet længe, og i fjor havde luftens rebel tæt ved 250 millioner kr. i underskud.2018 er startet med nye udfordringer for Norwegian, men der er endnu ingen grund til panik over den økonomiske situation.