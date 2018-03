Justit- og indvandring minister går af - reelt smidt på porten

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 13:20Den norske justit- og indvandring minister Sylvi Listhaug (40 år) fra Fremskridtpartiet har "pakket sit gode tøj" og forladt regeringen. Hun nåede 2 måneder på den nye ministerpost, inden hun således blev fældet - af sig selv. For en ubehagelig melding på de sociale medier. Hvor hun kritiserede Arbejderpartiet i skarpe vendinger.Blandt disse en udtalelse om, at Arbejderpartiet bekymrer sig mere om terroristers rettigheder end om nationens sikkerhed. Bemærkninger som den konservative norske statminister Erna Solberg ikke stiller sig bag.Oppositionen havde bebudet et mistillidvotum til Sylvi Listhaug, men så langt var det altså ikke nødvendigt at komme. Reelt blev hun altså smidt på porten.