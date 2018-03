Præsident tale! - Kina er og forbliver socialistisk land

Tirsdag 20. marts 2018 kl. 05:06Kinas præsident og leder af landets kommunistiske parti Xi Jinping (64 år) har netop talt i parlamentet (The National People's Congress) og slået fast, at Kina er og forbliver socialistisk land. Alene det kan sikre Kinas fremtid, lyder det fra præsidenten, som kan blive på sin post resten af livet."Folket er Kinas reelle helte, og landet skal ledes i folkets interesse", lød det fra præsidenten. Hans politiske filosofi "Xi Jinping Thought" er i dag grundlaget i den kinesiske forfatning. At han er landets nuværende stærke mand understreges af, at han også er generalsekretær for det kommunistiske parti og leder af landets militærkommission.Det er nu tirsdag formiddag i Kina, som er omfattet af 2 tidzoner. Derfor svinger den aktuelle tid fra kl. 10 til kl. 12 (5-7 timer foran dansk tid) lige nu.