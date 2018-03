Erhvervmand pludselig død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 19. marts 2018 kl. 18:07Den fynske erhvervmand Carl Christian Nielsen er pludselig død 71 år. Han var bestyrelseformand (og den ene af de 2 ejere) i Micro Matic A/S (bl.a. fadølanlæg) og gruppen af virksomheder der omkring. Han var desuden en af frontfigurerne i den lokale fodboldklub OB.Carl Christian Nielsen havde et stort antal poster i erhvervlivet og boede ved sin død på et landsted ved Tommerup sydvest for Odense.