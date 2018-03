Tragedie! - mand på fiskekutter faldt i havn og druknede

Mandag 19. marts 2018 kl. 10:37En 74-årig mand druknede sent i aftes i havnen i nordjyske Skagen. Han faldt i vandet fra en fiskekutter, og selvom en anden mand straks slog alarm, lykkedes det ikke at redde ham fra druknedøden. Der er indtil videre ingen oplysninger om årsagen til, at manden faldt overbord.De 2 mænd havde sejlet fiskekutteren fra Sverige til Skagen, hvor den skulle repareres.