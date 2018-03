Person indebrændt i lejlighed

Mandag 19. marts 2018 kl. 08:53En ikke nærmere identificeret person er til morgen indebrændt i en lejlighed i det vestlige Odense. Selvom det lykkedes brandvæsenet at få den livløse person reddet ud, kunne man ikke at bringe vedkommende tilbage til livet. Det er endnu uvist, hvordan branden er opstået.Politiet antager, at den indebrændte var lejlighedens beboer.