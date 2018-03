Fantasifuldt! - begik ubevæbnet røveri mod supermarked

Søndag 18. marts 2018 kl. 22:25En 36-årig mand fra nordjyske Hirtshals begik sent i aftes et fantasifuldt røveri mod et supermarked i sin hjemby. Ubevæbnet indfandt han sig og beordrede personalet til at fylde spiritus og tobak i en pose, samt udlevere ham nogle penge. Derefter forsvandt han.Det viste sig senere, at han havde taget bussen til Hjørring (hvor han blev anholdt) 15 km syd for gerningstedet. I eftermiddag blev han løsladt efter endt afhøring, men der følger et efterspil.