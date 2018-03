Vred ung mand kørte bil ind i diskotek - mindst 13 kvæstet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 18. marts 2018 kl. 20:11En 21-årig øjensynligt vred mand blev i nat anholdt, efter at han i den gamle by Gravesend 35 km fra Londons centrum havde kørt sin bil direkte ind i et diskotek. Mindst 13 blev kvæstet med især brækkede lemmer, et antal formodes at være forsvundet, selvom de havde pådraget sig kvæstelser.Det var et rent mirakel, at ingen blev dræbt ved den brutale aktion, som tog sin begyndelse lige omkring midnat.