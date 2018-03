48-årig mand forsvundet fra sit hjem i nedtrykt tilstand

Søndag 18. marts 2018 kl. 14:07Politi med hunde og helikopter gennemsøger i eftermiddag et område i og ved stationbyen Ulfborg nær både vestjyske Holstebro og Ringkøbing. Fordi en 48-årig mand i aftes forsvandt fra sit hjem tæt ved byens jernbanestation i nedtrykt tilstand. Man tror, han skal findes i lokalområdet.Ulfborg er beliggende i et naturområde med store åbne arealer og tæt ved vand. Stationbyens indbyggere er blevet bedt om at kigge efter den forsvundne mand i udhuse og bygninger, der ikke benyttes til bolig.