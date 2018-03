Mand indebrændt i sit hus - ilden måske antændt ved rygning

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 18. marts 2018 kl. 11:58En 45-årig mand indebrændte tidligt i formiddag i sit hus i landsbyen Nørre Asmindrup 10 km syd for Nykøbing Sj. i Odsherred. Det lykkedes brandfolk at redde den livløse mand ud af huset, men til gengæld ikke lægerne på Holbæk Sygehus at bringe ham tilbage til livet.Brandårsagen er ikke fastslået, men der er mistanke om, at ilden kan være antændt ved rygning.