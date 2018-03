Stormagt genvælger præsident

Søndag 18. marts 2018 kl. 10:39Den russiske befolkning er i fuld gang med et præsidentvalg. Hvor den udenfor al tvivl genvælger 65-årige Vladimir Putin. Senere i dag kommer der prognoser omkring valgresultatet, som kun har et sandsynligt udfald - at Putin kan tiltræde en ny periode som landets ubestridte førstemand.Det er svært at kigge helt ind bag murene i magtens centrum i Kreml i hovedstaden Moskva. I det historiske bygningværk har Ruslands præsident sin residens. Hvorledes systemet fungerer ikke mindst reelt, er svært at få et klart indtryk af. Uden "at komme indenfor murene", og det kommer kun få.