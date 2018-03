Dronningens kjoler, hatte og dukkevogn udstilles

Lørdag 17. marts 2018 kl. 23:20Fra dagen før påske, onsdag 28. marts udstilles dronning Margrethes kjoler, hatte og dukkevogn blandt meget andet i den gamle by i Århus. En speciel udstilling om beklædning og ting i tiden fra 1940erne og til i dag. 37 kjoler og 42 hatte er iblandt alt det udstillede.Der er god tid til at opleve den historie, som den gamle by fortæller med udstillingen, idet den varer helt frem til 9. september. Besøg eventuelt www.dengamleby.dk - hvor der også kan læses om stedets opgave som lokalt museum ved siden af de nationale opgaver.