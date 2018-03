Tyrkisk militær slår igen mange ihjel i syrisk grænseområde

Lørdag 17. marts 2018 kl. 21:16En ufattelig brutalitet udvises stadig mere af tyrkisk militær, som det sidste døgn har slået mange ihjel i det syriske grænseområde ved byen Afrin. Mens anslået omkring 150.000 civile er på flugt fra byen og området, har tyrkisk militær både sendt granater og rettet flyangreb mod dem.Der er forskellige meldinger om antallet af ofre, men der skal øjensynligt mange hænder til at tælle de dræbte i går, i nat og i dag. Det tyrkiske naboland mener, at kurdere er terrorister - og det får dem åbenbart til at tro, at de så har ret til at dræbe løs.