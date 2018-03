Fulde mænd i opgør i lejlighed med kniv og blod overalt

Lørdag 17. marts 2018 kl. 17:26En 37-årig mand blev i eftermiddag varetægtfængslet i et grundlovforhør i retten i den fynske hovedstad Odense. Han havde ført en kniv mod 2 andre unge mænd på 25-29 år i en lejlighed midt i byen tidligt i morges. Det var 3 fulde mænd, der ikke vidste meget om, hvad de havde gang i.De 2 kvæstede mænd befinder sig nu på sygehuset, men er uden for livfare. Selvom det var et voldsomt syn, der mødte tilkaldte politifolk - blod overalt i lejligheden.