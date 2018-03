Den hjemløse hacker død

Lørdag 17. marts 2018 kl. 15:28Den amerikanske analytiker og hjemløse hacker Adrian Lamo er død 37 år. Han blev kendt for en række offentliggørelser via organisationen WikiLeaks, bl.a. hackede han The New York Times og Microsoft og sørgede for at publicere mange afslørende dokumenter i sit korte, men intense liv.Adrian Lamo, der var født i Boston i Massachusetts, fik betegnelsen den hjemløse hacker på grund af sin livstil. Han var respekteret for sin indsats for en fri og åben verden. Han døde i Kansas, USA - uden oplysninger endnu om årsagen.