Al trafik stoppet over Farøbroen af uforudsigelig sne og is

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. marts 2018 kl. 10:09Det overraskende vejr med sne og is i morgenstunden har stoppet al trafik på Sydmotorvejen over Farøbroen mellem Sydsjælland og Nordfalster. Det er visse steder på begge sider af broen og også på selve broen spejlglat som en skøjtebane, og der er sket flere ulykker. Der meldes indtil videre dog alene om begrænsede personskader.Situationen er så kompliceret og farlig, at trafikken først ventes genoptaget ved middagtid. Foruden Sydmotorvejen er der advarsel om risikable vejforhold på hele Lolland-Falster.