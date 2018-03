Slut med licens for radio/TV og computer - DR slankes 20%

Fredag 16. marts 2018 kl. 13:56Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået aftale om, at licens betaling for radio/TV og computer afskaffes og Danmarks Radio (DR) slankes 20% over de næste 5 år. DRs budget beskæres med 773 millioner kr., heraf de første 154 millioner kr. næste år. DR skal som følge af aftalen i fremtiden finansieres 100% over skatterne. En del af aftalen er et reduceret personfradrag. Konsekvenserne af aftalen er endnu ikke fuldt kendt, eksempelvis hvad den kommer til at betyde for driften af DR, herunder antallet af ansatte. Men der er begejstring hos aftalens parter. Finansminister Kristian Jensen (billedet) betegner således licensen som en medieskat, der hører fortiden til.Nu ventes på reaktionerne fra ikke mindst Danmarks Radio, der udfordres til opfindsomhed som følge af aftalen. Desuden fra pensionisterne, der får en særlig kompensation, som skal udligne betydningen af reduktionen af personfradraget ved skatteberegningen.