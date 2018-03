Fisker klemt ihjel på kutter under arbejde på havet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 16. marts 2018 kl. 11:29En 59-årig fisker blev sent i går eftermiddag klemt ihjel under arbejde på en kutter på Vesterhavet ud for nordvestjyske Thyborøn. Der foreligger ingen enkeltheder om den tragiske arbejdulykke. Alle forsøg på at bringe manden tilbage til livet var forgæves.Der blev således omgående sendt en redninghelikopter til kutteren, men også uden positivt resultat.