Bil kørte ind i lufthavnbygning - fører død i storbrand

Fredag 16. marts 2018 kl. 09:04Et stadig uforklarligt drama udspillede sig sent i aftes og i nat i den lille nordvestjyske Thisted Lufthavn få kilometer fra Hanstholm. En bil kørte ind i en lufthavnbygning, og der udbrød en voldsom brand, og føreren af bilen blev dræbt. Alting er så medtaget af ilden, at identifikationen af føreren er usikker.Man antager, at det var bilens ejer - en 26-årig mand, der sad bag rattet. Hvad han foretog sig i lufthavnen, og hvordan ulykken kunne ske, har man heller ingen sikker viden om endnu.