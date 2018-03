Mange kvæstet på og under kollapset fodgængerbro

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. marts 2018 kl. 22:57En forholdsvis nybygget fodgængerbro ved Florida International University i amerikanske Miami er kollapset, og et stort antal mennesker kvæstet. Endnu er der langt fra noget overblik, idet der under den sammenstyrtede bro er et antal biler indespærret. Hvor mange, der befandt sig på broen ved kollapset, er også uvist.Foreløbigt meldes om mange kvæstede, men indtil videre ikke om dræbte. Redningarbejdet ventes at stå på hele natten.