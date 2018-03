38-årig mand fængslet for at være årsag til dødulykke

Torsdag 15. marts 2018 kl. 16:59En 38-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet sigtet for at have forårsaget en tragisk dødulykke i går eftermiddag på en landevej 15 km syd for midtjyske Viborg. Han påkørte med høj hastighed en holdende bil med en 52-årig kvinde, som blev dræbt ved den voldsomme kollision.Manden havde en alkohol promille på omkring 2 og menes også at have været narko-påvirket. Han havde intet kørekort.