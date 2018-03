Ung mand fundet død - stort opbud af politi med hunde

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. marts 2018 kl. 12:23En ikke nærmere identificeret ung mand er fundet død på et græsareal i Valbyparken tæt ved indsejlingen fra Køge Bugt til København. Et stort område af parken er afspærret og undersøges af politi med hunde. Årsagen er, at man betragter dødfaldet som mistænkeligt.Den døde mand er nu bragt til retsmedicinske undersøgelser, der skal fastslå dødårsag og dermed, hvorvidt dødfaldet har et kriminelt element i sig.