Chok! - TOYS"R"US lukker alle butikker i England og USA

Onsdag 14. marts 2018 kl. 23:16Man har fået et kæmpe chok i England og USA, men også i den øvrige verden, efter at den kriseramte legetøj-gigant TOYS"R"US i dag har meddelt, at den lukker alle butikker i England og USA. Det betyder titusindvis af fyringer, flest naturligvis i det store amerikanske hjemland.Der er 800 TOYS"R"US butikker i USA og 100 i England. Hvad dagens melding betyder for den øvrige verden herunder i Danmark er endnu uvist.