Dansk atom-affald skal blive på Risø indtil 2073, hvis ikke...

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. marts 2018 kl. 22:51Der er opnået fuld enighed i Folketinget om, at dansk atom-affald skal blive på Risø ved Roskilde, hvor atom-forsøgene og -forskningen fandt sted, indtil 2073, hvis ikke det er muligt at eksportere affaldet. Hvilket det øjensynligt ikke er. Om 55 år skal der være klargjort et dansk atom-affald depot i 500 m dybde.Med enigheden i Folketinget er det (foreløbigt) slut med folkelig modstand rundt omkring imod atom-affald depoter. Der kan imidlertid ske meget i en verden i stadig hurtigere forandring...Atomforsøgstationen Risø blev indviet i 1958. Da Danmark i 1985 forlod tanken om atom-energi blev Risøs forskningområde i stedet vedvarende energi. Atom-affaldet fra forsøgene var oplagret på Risø, og det forbliver det altså med at være.