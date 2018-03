Brugsbevægelse sælger flere rester af arvesølvet

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. marts 2018 kl. 20:34Det er ingen hemmelighed, at brugsbevægelsen ikke ligefrem svømmer i succes - og penge. Til stadighed indskrænkes og spares, og der sælges ud af aktiverne. Nu igen - flere rester af arvesølvet mere end 110 år gammelt. Nemlig erhvervsområde og ejendomme i Århus, hvor der tidligere var fabrikker, som producerede varer til butikkerne.I dag er brugsbevægelsen en helt anderledes økonomisk størrelse med navnet Coop. Som nu vil skaffe penge til at afdrage på gælden og til at modernisere butikker ved at sælge ejendomområdet Sønderhøj og MegaSyd i Århus. Man forventer at få en milliard-pris for komplekset, og angiver at have interesserede købere (investorer).