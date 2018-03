Teater- og filminstruktør død

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. marts 2018 kl. 17:48Teater- og filminstruktør Palle Kjærulff-Schmidt er død 86 år. Efter kort tid sygdom er et kunstnerisk talents liv bragt til ende. Et liv med et meget afgørende bidrag til udviklingen i dansk scene- og filmkunst. Delvis i samarbejde med forfatteren Klaus Rifbjerg (død i 2015).Palle Kjærulff-Schmidt, der blev født i vestjyske Esbjerg i en kunstner-familie, interesserede sig efter skoletiden "kun" for teater og film. Han fik premiere som instruktør på Nørrebros Teater i København i 1953. Han boede i Virum i København ved sin død.