Intetanende kvinde brutalt dræbt i kollision-ulykke

Onsdag 14. marts 2018 kl. 17:16En 52-årig kvinde, der intet kunne ane om sin tragiske skæbne, blev midt på eftermiddagen brutalt dræbt i en voldsom kollision på en landevej 15 km syd for midtjyske Viborg. Kvindens bil blev påkørt bagfra og skubbet over i den modsatte vejbane, hvor den kolliderede frontalt med en modkørende bil.Den dræbte kvinde er ikke nærmere identificeret, og der foreligger ikke oplysninger om andre kvæstede ved ulykken. Redningarbejdet forventes først afsluttet inden for den næste times tid.