Hvad laver Tyrkiet i Syrien? - omringer hundredtusinder

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 14. marts 2018 kl. 11:48Den mangeårige syriske borgerkrig er en folketragedie, og tillige en lektion i, hvordan omverdenen til stadighed blander sig til stor skade for alle. Lige nu kan man spørge, hvad Tyrkiet laver i Syrien, hvor tyrkiske fly netop har anrettet dødelige angreb ved den kurdiske by Afrin.Dertil omringet hundredtusinder af indbyggere i byen tæt ved de 2 landes grænse. Tyrkiet jagter terrorister, som man kalder alle kurdere... Utroligt at det kan lade sig gøre, uden at nogen skrider ind, i det mindste med løftede pegefingre.