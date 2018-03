Videnskabmand død

Onsdag 14. marts 2018 kl. 09:38Den engelske videnskabmand Stephen Hawking er død 76 år. Et unikt liv og ligeså fantastisk en videnskabelig indsats er afsluttet. Den svært handicappede mand fik som 22-årig kun kort tid at leve i - men den melding satte han selv til vægs og blev en af fysikkens vigtigste videnskabmænd.Stephen Hawkings forskningområder var universet og materialers tyngdekraft. Meget specielt, men han forsøgte at popularisere (dele) sin viden med omverdenen.Stephen William Hawking blev født i engelske Oxford og boede ved sin død i nærliggende Cambridge.