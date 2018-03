Skole voldsomt brandhærget - ilden var måske påsat

Onsdag 14. marts 2018 kl. 08:53En voldsom brand har i nat ødelagt store dele af en specialskole i landsbyen Kirke Sonnerup sydøst for Holbæk. Ilden opstod lige omkring midnat og blev opdaget af en nabo, som lugtede røg. Politiet er igang med undersøgelser omkring årsagen og vil ikke udelukke, at ilden var påsat.Den brændte skole var hjemsted for undervisning af folkeskoleelever med bl.a. følelsesmæssige forstyrrelser.