Det rumler i mælkejungen - mejerigigant skal spare

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 22:15Et af de danske internationale flagskibe, mejerigiganten Arla kan ikke tjene penge nok og hurtigt nok. Derfor gør man nu klar til en alvorlig spareøvelse. Det rumler altså i mælkejungen, og ingen ved endnu, om der vil ske fyringer. Derimod er det allerede bekendt, at der skal spares på bl.a. konsulenter og rejser, og at der indføres stop for ansættelser.Faldende mælkepris til landmændene i dette års første måneder skal modvirkes af, at i det mindste en del af de forestående besparelser kanaliseres til pengekasserne på gårdene.