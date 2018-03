Udenrigsminister fyret - på grund af manglende kemi

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 20:13Den amerikanske præsident Donald Trump har i dag fyret udenrigsminister Rex Tillerson (65 år). De 2 har af og til været på kollisionkurs omkring udenrigspolitiske emner, og kemien mellem dem er heller ikke for god. Det har præsidenten taget konsekvensen af.Foreløbigt ser det ud til, at CIA-chefen Mike Pompeo bliver USAs nye udenrigsminister. Hvis der går sådan, er der tegn på, at CIA vil få den første kvindelige chef (Gina Haspel).