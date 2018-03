Jyske Bank på opkøb for kundernes regning - vil overtage nordjysk bank

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 12:05Kunderne kommer i 2. række. Hvilket er tydeligt for enhver, der følger lidt med i udviklingen i bankerne. Gebyrerne skrues i vejret og indlånrenterne skrues ned, ja tilnærmelsesvis forsvinder. Kunderne betaler gildet, mens aktionærerne og direktørerne scorer kassen. Et frisk eksempel er netop meddelt på fondbørsen i København. Jyske Bank med hovedsæde og udgangpunkt i Silkeborg og den daværende Silkeborg Bank er på opkøb og vil overtage Nordjyske Bank med hovedsæde i Nørresundby. I forvejen ejer Jyske Bank 38% af aktierne i den nordjyske lillebror. Jyske Bank vil betale 170 kr. for hver 10 kr. nominelt aktiebeløb, og har den nødvendige kapital og likviditet, meddeler man.Ja, det er klart, men de milliard-overskud Jyske Bank har præsteret de seneste år (4.002 millioner kr. i 2017 og 3.906 millioner kr. i 2016 og 3.204 millioner kr. i 2015) er taget direkte op af lommerne på kunderne, der ganske enkelt har betalt og betaler for meget og fået/får for lidt for pengene.En stor bank gør imidlertid bare, som det passer den. Ingen hensyn, hvilket eksempelvis viste sig med tydelighed ved Jyske Banks sidste store bank-overtagelse. For 4 år siden Sparekassen Lolland, hvis aktionærer tabte 732 millioner kr. og skatteyderne 200 millioner kr. fra det ene minut til det andet. Jyske Bank overtog nemlig kun aktiverne i fallitboet med hovedsæde i Nakskov.