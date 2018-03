Ung mand viste DSB-ansat sine næver i stedet for en billet

Tirsdag 13. marts 2018 kl. 09:58En 22-årig mand blev tidligt i morgenstunden anholdt i et tog på Roskilde station og sigtet for vold. I stedet for at vise en billet (som han ikke havde) til en DSB-ansat viste han meget bogstaveligt sine næver. Han gav nemlig den ansatte nogle slag. Den unge mand befinder sig lige nu til afhøring hos politiet.Årsagen til opgøret mellem den unge mand og den DSB-ansatte var, at han havde taget plads på 1. klasse, hvilket han ikke havde billet til. Derfor blev han bedt om at gå væk derfra, men i stedet blev det altså til håndgemæng.