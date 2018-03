14-årig dreng død af medicin og jævnaldrende pige i livfare

Mandag 12. marts 2018 kl. 12:23Komsammen for en gruppe unge i alderen 14-15 år i en lejlighed i centrum af København natten til søndag fik en brat og tragisk afslutning. En 14-årig dreng døde efter at have indtaget medicin, og en jævnaldrende pige befinder sig i livfare på Rigshospitalet i København.De 2 fik hjertestop, og der blev slået alarm lidt før kl. 2. Det lykkedes at genoplive pigen, som imidlertid ligger bevidstløs på Rigshospitalet.