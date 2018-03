Tåge har skabt store trafik-problemer på motorvejene

Mandag 12. marts 2018 kl. 10:19Den jyske motorvej E45 er spærret helt mellem Kolding og Haderslev, og på Lillebæltbroen er der tilsvarende trafik-problemer på grund af ulykker. Tåge har sat sit præg på morgenstunden, og der ventes at gå en rum tid endnu, førend der kan åbnes for normal trafik.Sigtbarheden i tågen er nogle steder nede på 60 meter. Det i sig selv er farligt, men især på den jyske motorvej har politiet nu hænderne fulde, fordi bilister er begyndt at vende om og køre mod færdselretningen... livfarligt!