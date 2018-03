11 dræbt i tyrkisk privatflys nedstyrtning i Iran

Søndag 11. marts 2018 kl. 20:57Et tyrkisk privatfly på vej fra de Forenede Arabiske Emirater til Istanbul er styrtet ned i et bjergområde i det vestlige Iran. Alle 11 ombord antages dræbt. Ved nedstyrtningen brød flyet i brand, og der menes ingen chance at være for at finde overlevende fra ulykken. En redningaktion er sat iværk.Det nedstyrtede fly var ejet af en tyrkisk forretningmand, hvis datter og 7 af hendes venner var blandt de ombord værende. De var angiveligt på vej hjem fra et party i Dubai.