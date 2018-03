Dansk fly med 284 passagerer måtte nødlande i Stockholm

Søndag 11. marts 2018 kl. 18:53For lidt brændstof var årsagen til, at et fly fra Thailand til København i eftermiddag måtte nødlande i den svenske hovedstad Stockholm. Der får de 284 passagerer nu en ekstra overnatning, inden de i morgen flyves resten af turen hjem fra ferie med rejseselskabet Tui.På grund af vindforholdene fra Thailand til Skandinavien forbrugte flyet mere brændstof end normalt, og i København var det tåget i eftermiddag, så flyet kunne risikere at skulle kredse rundt inden landing. Piloterne ville ikke løbe risikoen for at løbe tør for brændstof, hvorfor de valgte nødlandingen i Stockholm.