Ung mand i livfare - stukket ned under diskotekbesøg

Søndag 11. marts 2018 kl. 11:18Hele 3 unge mænd blev ved midnattid kvæstet af knivstik på et diskotek i midtjyske Herning, og den ene af dem har lægerne kæmpet for at redde hele natten. Han befinder sig i livfare og i koma (bevidstløs). 3 andre unge mænd blev i nat anholdt og sigtet for knivstikkeriet.Nærmere enkeltheder omkring det brutale opgør mellem de unge mænd foreligger endnu ikke, men ventes at komme frem ved et grundlovforhør, hvori de 3 anholdte fremstilles i dag.