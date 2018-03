Arbejdskib kæntrede og endte med bunden i vejret - 2 reddet

Lørdag 10. marts 2018 kl. 21:44Et skib, der arbejdede med uddybning af havnen og indsejlingen til nordfynske Bogense, var ved middagtid omdrejningpunkt for et usædvanligt drama. Arbejdskibet først kæntrede og umiddelbart efter lagde det sig med bunden i vejret. 2 mand ombord fik en dukkert, men blev reddet.De 2 herrer fik sig markeret, så en hurtigt tililende motorbåd kunne samle dem op og sejle i havn. Man skal nu have bjærget arbejdskibet.