Skisport har skabt totalt kaos i den norske hovedstad

Lørdag 10. marts 2018 kl. 20:07Norsk politi erkender, at man slet ikke har overblik, og at der hersker kaos i landets hovedstad, hvor der i dag har været skisport (Kollenrenn, der fortsætter i morgen) på Holmenkollen ved Oslo. Folk er fulde, går på tog-skinnerne, huserer og ødelægger og kommer i håndgemæng. Det hele er meget kaotisk.Folkemængden er så stor, at nogle iblandt besvimer, andre kvæstes i slagsmål og atter andre er blevet påkørt af tog, mens en enkelt har fået strøm igennem sig. Det er alvorligt, men politiet ikke i stand til at berette hvor slemt lige nu.