Polterabend passagerer på færge i kæmpe slagsmål

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. marts 2018 kl. 10:51Hele 35 passagerer røg i kæmpe slagsmål på en færge mellem norske Stavanger og nordjyske Hirtshals i nat. De var deltagere i en polterabend og fødseldagsfest på vej til Danmark. Færgens besætning måtte udfolde store anstrengelser for at stoppe slagsmålet.Ved ankomsten til morgen i Hirtshals blev 7 norske passagerer, som besætningen havde måttet "spærre inde", afvist og sendt retur. De øvrige både slagsbrødre og resten af de 570 passagerer kunne drage videre under fredeligere danske himmelstrøg.