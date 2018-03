Fuld kvinde på urolig togtur - hentet af politiet midtvejs

Lørdag 10. marts 2018 kl. 10:29En ikke nærmere identificeret, men plakatfuld kvinde var sent i aftes årsag til en urolig togtur på kystbanen mellem Helsingør og København. En række andre passagerer havde den tvivlsomme fornøjelse at undgå at komme i klammeri med kvinden, der også "udmærkede" sig med at trække i nødbremsen.På Kokkedal station midtvejs på ruten var det blevet for meget, hvorfor kvinden blev afhentet af politiet.