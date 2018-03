3 ansatte på plejehjem skudt - gerningmand også dræbt

© Copyright 2018 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 10. marts 2018 kl. 07:42Et normalt fredeligt lille byområde i naturskønne omgivelser (Yountville) nær San Francisco i Californien er omplantet i chok tilstand. Fordi en krigveteran i aftes trængte ind på et plejehjem for netop hans ligemænd og skød 3 ansatte kvinder. Han blev også selv dræbt.Plejehjemmet for krigveteraner mellem de solrige vinmarker udgør en trediedel af det lille byområdes 3.000 indbyggere.Motivet for den brutale tragedie foreligger der ingen oplysninger om, ligesom det endnu ikke vides, hvorvidt den morderiske krigveteran havde relation til en eller flere af de 3 dræbte kvinder.